Олимпийская чемпионка Ласицкене отказалась встречаться с Матыциным

Владас Ташев, муж олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, рассказал, что его жена не будет присутствовать на встрече с министром спорта Олегом Матыциным, посвященной мерам поддержки отстраненных от международных соревнований спортсменов.

«Пресс-релиз Минспорта удивил, так как Маша не давала свое согласие на встречу. В итоге она отказалась от этого мероприятия. Ей не нужна поддержка, ей нужна возможность выступать с сильнейшими легкоатлетами мира», - приводит слова Ташева «Метарейтинг».

Напомним, что российским легкоатлетам запретили выступать на чемпионатах мира, первенствах Европы и «Бриллиантовой лиге» даже в нейтральном статусе.