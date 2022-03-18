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Олимпийская чемпионка Ласицкене отказалась встречаться с Матыциным

Ранее Министерство спорта сообщало противоположную информацию.
Олимпийская чемпионка Ласицкене отказалась встречаться с Матыциным
18 марта 2022 13:31
автор: Максим Скороходов
автор фото: World Athletics

Владас Ташев, муж олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, рассказал, что его жена не будет присутствовать на встрече с министром спорта Олегом Матыциным, посвященной мерам поддержки отстраненных от международных соревнований спортсменов.

«Пресс-релиз Минспорта удивил, так как Маша не давала свое согласие на встречу. В итоге она отказалась от этого мероприятия. Ей не нужна поддержка, ей нужна возможность выступать с сильнейшими легкоатлетами мира», - приводит слова Ташева «Метарейтинг».

Напомним, что российским легкоатлетам запретили выступать на чемпионатах мира, первенствах Европы и «Бриллиантовой лиге» даже в нейтральном статусе.

источник: «Метарейтинг»
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