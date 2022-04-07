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Привалова заявила о позитивном диалоге с World Athletics

ВФЛА ждет дальнейших указаний международной организации по восстановлению членства в ее составе
07 апреля 2022 11:07
автор: Александр Шульгин

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова рассказала о позитивных сдвигах в отношениях с World Athletics по вопросу восстановления членства национальной федерации.

«Хочу отметить, что World Athletics сохраняет достаточно позитивный диалог с нами, чего сейчас не наблюдается в отношении других спортивных федераций. Мы в постоянном контакте с международными экспертами рабочей группы: они задают какие-то вопросы, при этом понимают и то, что мы хотим спросить, знают наши болевые точки. И это очень хороший знак для лёгкой атлетики. Мне кажется, что в WA нашли силы отделить политику от спорта, несмотря на то что возглавляет федерацию англичанин Себастьян Коу, а пост вице-президента занимает украинец Сергей Бубка», - приводит слова Приваловой RT.

Напомним, с 2015 года российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе в связи с многочисленными допинг-скандалами.

Кроме того, ранее World Athletics отстранила всех россиян от участия в международных соревнованиях.

источник: «RT на русском»
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