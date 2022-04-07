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Привалова считает, что фильм про Исинбаеву поднимет популярность легкой атлетики

Российская прыгунья с шестом выиграла в том числе две Олимпиады и три летних чемпионата мира.
Привалова считает, что фильм про Исинбаеву поднимет популярность легкой атлетики
07 апреля 2022 15:24
автор: Максим Скороходов
автор фото: ОКР

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова назвала способ поднять популярность легкой атлетики.

«Сейчас снимают много спортивных фильмов — и про команды, и про конкретных людей. А ведь в лёгкой атлетике тоже есть такие личности — великие спортсмены, о которых можно было бы снять биографические ленты. Почему бы не рассказать о Валерии Брумеле или Елене Исинбаевой? Считаю, это было бы очень полезно для популяризации нашего вида спорта», - приводит слова Приваловой RT.

Добавим, что Исинбаевой принадлежит мировой рекорд - 5,06 м, который был установлен в августе 2009 г.

Брумель выигрывал Олимпийские игры 1964 года (Токио) в прыжках в высоту.

источник: «RT на русском»
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