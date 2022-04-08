Ласицкене раскритиковала руководство ВФЛА, приведя в пример федерацию саночников

Олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене снова раскритиковала руководство ВФЛА, заявив, что организация ничем не помогает спортсменам отстоять свое право на выступление на международных стартах.

«Сегодняшнее решение по российским саночникам доказывает, что ВФЛА даже не удосужилась изучить устав World Athletics, чтобы подать хотя бы аналогичную апелляцию в суд. О чем атлеты в том числе просили в своем письме на имя Ирины Приваловой, ответ на которое мы так и не получили.

Пора признать, что руководство ВФЛА и международные эксперты не сделали ничего для защиты чистых российских легкоатлетов, чьи права в очередной раз был нарушены», - приводит слова Ласицкене телеканал «Матч ТВ».

Напомним, 8 апреля стало известно о том, что fрбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях