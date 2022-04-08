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«Возможно, Ласицкене не владеет всей информацией». Привалова - о критике спортсменкой ВФЛА

В федерации заверили, что продолжается плодотворный диалог с World Athletics
08 апреля 2022 15:57
автор: Александр Шульгин

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова ответила на претензии олимпийской чемпионки Марии Ласцкене в том, что национальная федерация не предпринимает достаточного количества усилий для снятия отстранения с российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Пока еще рано говорить о том, что создан прецедент, окончательное решение по этому вопросу, скорее всего, примет CAS. Что касается нас, то World Athletics не стала полностью смешивать политику со спортом, поэтому процесс восстановления ВФЛА продолжается. Возможно, Маша Ласицкене не владеет всей информацией, работа идет, и она достаточно плодотворная.

Будет ли снято отстранение? На этот вопрос сейчас никто не ответит. В текущей ситуации необходимо сохранять возможность для переговоров. Мое мнение заключается в том, что в таких вопросах лучше сохранять диалог, добрые отношения, тогда шансов на успех будет больше, чем в суде», - приводит слова Приваловой ТАСС.

Напомним, Мария привела в пример Федерацию санного спорта России (ФССР), добившуюся снятия санкций с со своих спортсменов. 8 апреля стало известно о том, что Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию ФССР на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях

источник: ТАСС
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