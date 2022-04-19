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Привалова отреагировала на недопуск россиян на забеги в Душанбе и Ташкенте

Марафон в Узбекистане проходил 27 марта, а полумарафон в Таджикистане - 16 апреля.
19 апреля 2022 14:30
автор: Александр Поволоцкий

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова высказалась относительно запрета на участие российских спортсменов в забегах в Ташкенте и Душанбе.

Ранее стало известно, что были отклонены заявки от Степана Киселева, Ринаса Ахмадеева и Дины Александровой.

«Я могу только предполагать, по каким причинам были сделаны отказы. Возможно, люди решили перестраховаться в этой сложной политической ситуации и не допустили наших спортсменов во избежание каких-то возможных неприятных последствий. Но нельзя исключать и того, что это была определенная позиция определенных людей», - цитирует Привалову ТАСС.

Напомним, что World Athletics запретила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но на марафоны этот запрет официально не распространяется.

источник: ТАСС
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Привалова отреагировала на недопуск россиян на забеги в Душанбе и Ташкенте
Марафон в Узбекистане проходил 27 марта, а полумарафон в Таджикистане - 16 апреля.
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