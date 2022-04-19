Привалова отреагировала на недопуск россиян на забеги в Душанбе и Ташкенте

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова высказалась относительно запрета на участие российских спортсменов в забегах в Ташкенте и Душанбе.

Ранее стало известно, что были отклонены заявки от Степана Киселева, Ринаса Ахмадеева и Дины Александровой.

«Я могу только предполагать, по каким причинам были сделаны отказы. Возможно, люди решили перестраховаться в этой сложной политической ситуации и не допустили наших спортсменов во избежание каких-то возможных неприятных последствий. Но нельзя исключать и того, что это была определенная позиция определенных людей», - цитирует Привалову ТАСС.

Напомним, что World Athletics запретила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но на марафоны этот запрет официально не распространяется.