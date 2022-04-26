ВФЛА может осенью восстановить международный статус

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова заявила о скором восстановлении российской организации в правах.

«Что касается перспектив нашего скорейшего восстановления, то международная федерация пока не может указать нам точные сроки, когда это случится. Как я понимаю, окончательное решение должно быть принято после окончания аудита, если в нашей работе до осени не случится никаких серьезных проколов. Но я не думаю, что они у нас будут», - приводит слова Приваловой ТАСС.

Напомним, с 2015 года российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе в связи с многочисленными допинг-скандалами.

Кроме того, в марте World Athletics отстранила всех россиян от участия в международных соревнованиях.