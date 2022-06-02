В забеге на ПМЭФ появится зачёт для корпоративных команд

В 06:30 на старт дистанции в 5 км выйдут участники ПМЭФ и жители Санкт-Петербурга. Маршрут стартует у Исаакиевского собора и охватит достопримечательности Северной столицы: Зимний дворец, Мраморный дворец, Марсово поле, Спас на Крови, Невский проспект.

Впервые на SPIEF Run будет организован зачет для корпоративных команд. Победителя и призеров среди корпораций наградят в дни Форума в павильоне Министерства спорта на площадке ПМЭФ в «Экспофоруме». Соревнования в мужской и женской категориях пройдут среди участников Форума, аккредитованных на ПМЭФ-2022 журналистов, а также жителей Санкт-Петербурга. Организаторами забега выступили Фонд Росконгресс и «Лига Героев». Участники ПМЭФ могут зарегистрироваться на забег в личном кабинете, а жители Санкт-Петербурга по ссылке - https://heroleague.ru/calendar

Бегунов поддержат звезды спорта – в церемонии открытия и награждения забега SPIEF Run примут участие победители Токио-2020 Никита Нагорный (спортивная гимнастика) и Евгений Рылов (плавание), а также многократные чемпионы мира Дина и Арина Аверины (художественная гимнастика) и спортивный блогер Алексей Столяров.

Атмосферу праздника в стартовом городке будет задавать ведущая телеканала «Матч!» Камиля Харисова, а спортивный блогер, двукратный призер чемпионатов мира по спортивной гимнастике Самира Мустафаева проведет разминку.

Спортивная программа ПМЭФ-2022 объединяет мероприятия по 12 видам спорта. Оператором программы является «РК-Спорт» - спортивная платформа Фонда Росконгресс. «Советский спорт» является информационным партнером SPIEF Sport Week.