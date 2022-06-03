Привалова думает, что Трусова будет готовиться к Неделе легкой атлетики со своим тренерским штабом

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова предположила, кто будет готовить фигуристку Александру Трусову к Неделе легкой атлетики.

Данное мероприятие состоится с 7 по 13 июня в «Лужниках».

«Думаю, что Трусова будет работать со своими специалистами и никого дополнительно привлекать не станет. Они прекрасно справятся сами. Чтобы натренировать человека прыгать четверные прыжки, нужно быть очень высокой квалификации. Кроме того, я знаю, много специалистов из лёгкой атлетики работают с фигуристами. Поэтому тут у неё уже есть помощники», - приводит слова Приваловой RT.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.