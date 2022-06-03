Привалова ждет, что Трусова даст толчок развитию легкой атлетики

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова оценила важность участия российской фигуристки Александры Трусовой в Неделе легкой атлетики.

Данное мероприятие состоится с 7 по 13 июня в «Лужниках», сама спортсменка попробует показать результат в прыжках в длину.

«Думаю, что участие Саши повлияет на интерес к соревнованиям. Ждём большое количество детей с родителями. Будем надеяться, что это даст толчок развитию лёгкой атлетики. Повлияет в том числе и то, что лёгкая атлетика наконец-то вернулась в Москву. Потому что много лет у нас не проводились в столице крупные старты. И вот начало положено. В любом случае, чтобы пройти большой путь, нужно сделать первый шаг», - приводит слова Приваловой RT.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.