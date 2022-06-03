Привалова рассказала, кто принял решение об участии Трусовой в Неделе легкой атлетики

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова рассказала о том, как принималось решение об участии фигуристки Трусовой в Неделе легкой атлетики.

Данное мероприятие состоится с 7 по 13 июня в «Лужниках», сама спортсменка попробует показать результат в прыжках в длину.

«Это было совместное решение. Естественно, если бы человек не хотел, то он бы не согласился. Поэтому так совпало. И она сама изъявила желание, плюс сейчас лето. Идёт подготовка к новому сезону. И я думаю, что выступление в лёгкой атлетике и тренировки помогут ей в её основной деятельности — в фигурном катании. Если у нас сейчас футболист Алексей Смертин бегает марафон, почему Саша Трусова не может побегать или попрыгать», - приводит слова Приваловой RT.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.