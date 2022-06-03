Роднина - о решении Трусовой выступить в легкой атлетике: Лишь бы не переломалась там

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала решение российской фигуристки Александры Трусовой принять участие в Неделе легкой атлетики.

Данное мероприятие состоится с 7 по 13 июня в «Лужниках», сама спортсменка попробует показать результат в прыжках в длину.

«Вперед и с песней! Пусть прыгает хоть в длину, хоть в высоту, это ее личное дело. Лишь бы не переломалась там с непривычки.

Для чего это нужно? Если честно, меня все эти околоспортивные истории не интересуют», - приводит слова Родниной Sport24.ru.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.