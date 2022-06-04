Клишина - о решении Трусовой выступить в прыжках в длину: Нет сомнений в успехе

Серебряный призер чемпионата мира в прыжках в длину Дарья Клишина оценила приход Александры Трусовой в ее вид спорта.

Увидеть фигуристку в качестве легкоатлетки можно будет в «Лужниках».

«Считаю это прекрасной идеей и замечательной альтернативой популяризации спорта. И ещё, если это делает огненная Александра Трусова, то просто нет сомнений в успехе её дебюта на легкоатлетическом стадионе.

Объединяя такие разные, но в то же время близкие по духу виды спорта, можно привнести что-то новое и интересное, не только для спортсменов, но и, в частности, для зрителя. Атмосфера на любых соревнованиях создаётся именно за счёт энергии и поддержки болельщиков, которая так необходима атлетам», - приводит слова Клишиной «Матч ТВ».

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.