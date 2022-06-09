ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шубенков оценил дебют Трусовой в легкой атлетике: Совершенству предела нет!

Накануне фигуристка поучаствовала в турнире по прыжкам в длину.
09 июня 2022 21:33

Чемпион мира Сергей Шубенков прокомментировал дебют фигуристки Александры Трусовой в соревнованиях по легкой атлетике.

«С почином! Здесь процесс намного важнее, чем результат. Что по технике? Совершенству предела нет. Если она потренируется годик-два, то сможет прыгать на равных с девчонками в секторе», - приводит слова Шубенкова «Матч ТВ».

Напомним, что Трусова заняла последнее место на юниорских соревнованиях в прыжках в длину на Неделе легкой атлетике в «Лужниках». Фигуристка показала результат 4,19 м.

В соревнованиях принимали участие шесть спортсменок. Влада Михеева, занявшая пятое место, прыгнула намного дальше Трусовой - на 5,41 м. Выиграла Светлана Антошина, которая превзошла по дополнительным показателям Анастасия Кукушкину, обе легкоатлетки долетели до 6,09 м. Бронзу завоевала Виолетта Разбейко с результатом 5,88 м.

Это интересно:
Шубенков оценил дебют Трусовой в легкой атлетике: Совершенству предела нет!
Накануне фигуристка поучаствовала в турнире по прыжкам в длину.
09.06.2022 21:33
Легкая атлетика
Журова поддержала Ласицкене после открытого письма главе МОК
Ранее спортсменка обвинили функционера в лицемерии.
09.06.2022 17:59
Легкая атлетика
Клишина поблагодарила Трусову за интерес к легкой атлетике
Накануне фигуристка поучаствовала в турнире по прыжкам в длину.
09.06.2022 17:41
Легкая атлетика
Губерниев вслед за Трусовой выступит на Неделе легкой атлетики в «Лужниках»
Губерниев вслед за Трусовой выступит на Неделе легкой атлетики в «Лужниках»
Известный комментатор пробежит 100 м.
09.06.2022 15:10
Легкая атлетика
автор: Максим Скороходов
Трусова заняла последнее место на юниорских соревнованиях в прыжках в длину
Трусова заняла последнее место на юниорских соревнованиях в прыжках в длину
В турнире принимали участие шесть спортсменок.
09.06.2022 12:49
Легкая атлетика
автор: Максим Скороходов
Трусова - о своем выступлении в легкой атлетике: Для меня это что-то новое
Известная фигуристка выступила в прыжках в длину.
09.06.2022 12:05
Легкая атлетика
автор: Максим Скороходов
Трусова прыгнула на 4,19 м. в «Лужниках» (видео)
Трусова прыгнула на 4,19 м. в «Лужниках» (видео)
Фигуристка выступила в юниорских соревнованиях по прыжкам в длину.
09.06.2022 11:45
Легкая атлетика
автор: Максим Скороходов
Чен не удивилась решению Трусовой выступить в прыжках в длину
Соревнование с участием фигуристки пройдет 9 июня.
08.06.2022 14:59
Легкая атлетика
автор: Максим Скороходов
Глава ВФЛА Привалова допустила участие Овечкина в «Неделе легкой атлетики»
Соревнования проходят с 7 по 13 июня в Москве.
08.06.2022 13:39
Легкая атлетика
автор: Александр Поволоцкий
ВФЛА и Трусова не утвердили программу открытой тренировки спортсменки
Фигуристка выступит в прыжках в длину.
08.06.2022 13:00
Легкая атлетика
автор: Максим Скороходов
Это диагноз… Как за год с небольшим «Спартак» покинул уже третий тренер
Вечером 9 июня стало известно об уходе с поста главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.
Ну, наконец-то день фаворитов! Португалия и Испания победили в Лиге наций
Криштиану Роналду и его товарищи без большого труда переиграли чехов — 2:0, а испанцы увезли три очка из Швейцарии — 1:0.
Могут ли Украину пустить на ЧМ-2022 вместо Эквадора? Конечно, нет!
Настоящую футбольную бомбу взорвала публикация Mundo Deportivo. По информации издания, 10 июня ФИФА может принять решение об отстранении от участия в чемпионате мира сборной Эквадора.
Четыре метра вместо четверных. С чего Трусову понесло в легкую атлетику?
Одна из лучших фигуристок мира Александра Трусова дебютировала в прыжках в длину. На юниорских соревнованиях в Лужниках она заняла последнее место с результатом 4 метра 10 сантиметров.
Бой с тенью-2022. В Африке боксер начал наносить удары по воздуху и умер
«Плеймейкер» рассказывает подробности трагического инцидента в Южной Африке и вспоминает другие похожие истории из мира бокса.
А что бы с такой Польшей сделала Россия? Как Левандовски и Ко получили шесть пробоин от бельгийцев
В Лиге наций ни дня без сенсаций: Украина без лидеров победила Ирландию — 1:0, а Бельгия просто уничтожила Польшу — 6:1.
Куда податься Суперкубку? Как РФС сел в лужу с матчем «Зенит» — «Спартак»
Вокруг матча, который будет предварять следующий российский футбольный сезон, происходит много непонятного.
Канделаки грозит РПЛ урезанием телеконтракта! Кубку лиги — крышка?
За телеправа на новый турнир с участием клубом Премьер-Лиги началась серьезная подковерная борьба.
Вася и Куч вернули полуфинал Кубка Стэнли в исходную точку (видео)
34 сэйва Андрея Василевского и победный гол Никиты Кучерова обеспечили «Тампе» второй подряд домашний выигрыш у «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1) и ничью в полуфинальной серии плей-офф НХЛ (2-2), в которой теперь все начинается сначала.
Германия снова не победила гранда, Англия опять сыграла в трусливый футбол. Фавориты Лиги наций разочаровали
После двух туров третью группу Лиги А после победы над венграми (2:1) возглавила Италия. Англия последняя в квартете после ничьей с немцами (1:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Турнир Radio Monte Carlo Golf Cup

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика