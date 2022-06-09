Шубенков оценил дебют Трусовой в легкой атлетике: Совершенству предела нет!

Чемпион мира Сергей Шубенков прокомментировал дебют фигуристки Александры Трусовой в соревнованиях по легкой атлетике.

«С почином! Здесь процесс намного важнее, чем результат. Что по технике? Совершенству предела нет. Если она потренируется годик-два, то сможет прыгать на равных с девчонками в секторе», - приводит слова Шубенкова «Матч ТВ».

Напомним, что Трусова заняла последнее место на юниорских соревнованиях в прыжках в длину на Неделе легкой атлетике в «Лужниках». Фигуристка показала результат 4,19 м.

В соревнованиях принимали участие шесть спортсменок. Влада Михеева, занявшая пятое место, прыгнула намного дальше Трусовой - на 5,41 м. Выиграла Светлана Антошина, которая превзошла по дополнительным показателям Анастасия Кукушкину, обе легкоатлетки долетели до 6,09 м. Бронзу завоевала Виолетта Разбейко с результатом 5,88 м.