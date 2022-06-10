«Кто я и кто она?» Шубенков - о внимании к Трусовой на Неделе легкой атлетике

Чемпион мира в беге с барьерами на 110 метров Сергей Шубенков признался, что ему не обидно от внимания журналистов к Александре Трусовой во время Недели легкой атлетики в Москве.

«Где я и где Трусова, кто я и кто она? Ничего удивительного, что внимания к ней было больше. Главное - то, как это все подавать и как это все выглядит. А выглядело все чудесно, как и сегодняшний забег «дрим-тим», - приводит слова спортсмена «РИА Новости».

Напомним, Трусова приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину и показала результат 4,19 метра, что соответствует второму юношескому разряду.