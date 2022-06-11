ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Олимпийская чемпионка Влодарчик задержала автомобильного вора

Польской спортсменке принадлежит мировой рекорд в метании молота (82,98 м).
11 июня 2022 13:00
автор: Александр Поволоцкий

Трехкратная олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик задержала вора.

Как сообщила 36-летняя спортсменка в социальной сети, злоумышленник пытался проникнуть в ее машину. Влодарчик отметила, что поймала вора в одиночку и передала сотрудникам полиции, но получила мышечную травму.

«Операция в понедельник. Спасибо польской полиции за быстрое вмешательство. После завершения карьеры я думаю, что буду драться в ММА или UFC, потому что преступник получил травму…», — написала Влодарчик.

Добавим, что на счету Влодарчик также три победы на ЧМ и четыре — на чемпионатах Европы.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Олимпийская чемпионка Влодарчик задержала автомобильного вора
Польской спортсменке принадлежит мировой рекорд в метании молота (82,98 м).
11.06.2022 13:00
Легкая атлетика
автор: Александр Поволоцкий
«Кто я и кто она?» Шубенков - о внимании к Трусовой на Неделе легкой атлетике
Спортсмен заявил, что главное - популярность самих соревнований
10.06.2022 23:21
Легкая атлетика
автор: Александр Шульгин
Шубенков оценил дебют Трусовой в легкой атлетике: Совершенству предела нет!
Накануне фигуристка поучаствовала в турнире по прыжкам в длину.
09.06.2022 21:33
Легкая атлетика
Журова поддержала Ласицкене после открытого письма главе МОК
Ранее спортсменка обвинили функционера в лицемерии.
09.06.2022 17:59
Легкая атлетика
Клишина поблагодарила Трусову за интерес к легкой атлетике
Накануне фигуристка поучаствовала в турнире по прыжкам в длину.
09.06.2022 17:41
Легкая атлетика
Губерниев вслед за Трусовой выступит на Неделе легкой атлетики в «Лужниках»
Губерниев вслед за Трусовой выступит на Неделе легкой атлетики в «Лужниках»
Известный комментатор пробежит 100 м.
09.06.2022 15:10
Легкая атлетика
автор: Максим Скороходов
Трусова заняла последнее место на юниорских соревнованиях в прыжках в длину
Трусова заняла последнее место на юниорских соревнованиях в прыжках в длину
В турнире принимали участие шесть спортсменок.
09.06.2022 12:49
Легкая атлетика
автор: Максим Скороходов
Трусова - о своем выступлении в легкой атлетике: Для меня это что-то новое
Известная фигуристка выступила в прыжках в длину.
09.06.2022 12:05
Легкая атлетика
автор: Максим Скороходов
Трусова прыгнула на 4,19 м. в «Лужниках» (видео)
Трусова прыгнула на 4,19 м. в «Лужниках» (видео)
Фигуристка выступила в юниорских соревнованиях по прыжкам в длину.
09.06.2022 11:45
Легкая атлетика
автор: Максим Скороходов
Чен не удивилась решению Трусовой выступить в прыжках в длину
Соревнование с участием фигуристки пройдет 9 июня.
08.06.2022 14:59
Легкая атлетика
автор: Максим Скороходов
Сабмишн от Тейшейры и нокаут от Вали Шевченко! Расклад и лучшие ставки на UFC 275
12 июня в Сингапуре пройдет представительный турнир UFC, в одном из центральных боев которого мы увидим знаменитую Валентину Шевченко. «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
Рангник и Модрич отправили Францию на дно! В Лиге наций снова весело
В группе 1 высшего дивизиона Лиги наций австрийцы на своем поле сыграли вничью с чемпионами мира французами — 1:1, а хорваты вырвали победу в Дании — 1:0, перевернув игру после выхода Луки Модрича.
«Лига Ставок» отметила 14-летие, Winline стал партнером РПЛ. Букмекерский обзор
Последние новости из мира отечественного беттинга.
Новая система ЧМ, киберсудейство и повышение Кибалко. Конгресс ISU завершился для России не так уж плохо
В Таиланде подошел к концу конгресс Международной федерации катания на коньках.
Теперь «Спартак» точно не вылетит! Как красно-белые докатились от Эмери до его видеоассистента
Очередной главный тренер народной команды 33-летний Гильермо Абаскаль не вызывает большого доверия.
Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в цифрах
Представляем нового испанского наставника красно-белых, о котором в России до 10 июня 2022 года не знал никто кроме нападающего ЦСКА Федора Чалова.
«Я в шоке». Мостовой — о выборе «Спартака» в пользу испанского тренера-ноунейма
Бывший лидер «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» назначение Гильермо Абаскаля.
«Купили за копейку канарейку!» Червиченко — о назначении Абаскаля главным тренером «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о новом главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
«Ваноли сделал черное дело». Кавазашвили — об уходе главного тренера «Спартака»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «Плеймейкеру» расторжение контракта с Паоло Ваноли, еще не зная о назначении на освободившийся пост Гильермо Абаскаля.
Леклер возьмет реванш, Перес снова доедет до подиума! Расклады и ставки на Гран-при Азербайджана
10 - 12 июня в Баку состоится восьмой этап чемпионата «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд на самой быстрой городской трассе королевских гонок.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Турнир Radio Monte Carlo Golf Cup

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика