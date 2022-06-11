Олимпийская чемпионка Влодарчик задержала автомобильного вора

Трехкратная олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик задержала вора.

Как сообщила 36-летняя спортсменка в социальной сети, злоумышленник пытался проникнуть в ее машину. Влодарчик отметила, что поймала вора в одиночку и передала сотрудникам полиции, но получила мышечную травму.

«Операция в понедельник. Спасибо польской полиции за быстрое вмешательство. После завершения карьеры я думаю, что буду драться в ММА или UFC, потому что преступник получил травму…», — написала Влодарчик.

Добавим, что на счету Влодарчик также три победы на ЧМ и четыре — на чемпионатах Европы.