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Ласицкене заявила, что Бах не ответил на ее открытое письмо

Ранее спортсменка обвинили функционера в лицемерии.
13 июня 2022 20:18

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене рассказала о реакции на ее открытое письмо в адрес главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

«Ответа от Баха не было. Не сомневалась, что его не будет. Письмо было написано, чтобы не забывали про спортсменов, которые находятся в России, не перекладывали ответственность за спорт», - приводит слова Ласицкене РИА Новости.

Напомним, в своем обращении Ласицкене обвинила Баха в лицемерии и заявила, что тому не хватит смелости и достоинства снять санкции с российских атлетов.

источник: «РИА Новости»
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