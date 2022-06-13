Ласицкене заявила, что Бах не ответил на ее открытое письмо

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене рассказала о реакции на ее открытое письмо в адрес главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

«Ответа от Баха не было. Не сомневалась, что его не будет. Письмо было написано, чтобы не забывали про спортсменов, которые находятся в России, не перекладывали ответственность за спорт», - приводит слова Ласицкене РИА Новости.

Напомним, в своем обращении Ласицкене обвинила Баха в лицемерии и заявила, что тому не хватит смелости и достоинства снять санкции с российских атлетов.