Легкоатлет Иванюк признался, что не читал письмо Ласицкене главе МОК Баху

Российский легкоатлет Илья Иванюк поделился мнением об открытом письме Марии Ласицкене в адрес главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Я письмо не читал, был, если честно, довольно сильно занят. Были дела, было не до телефона, много был за рулем. Потом почитаю, узнаю, слышал, что большая шумиха поднялась», - приводит слова Иванюка РИА Новости.

Напомним, в своем обращении Ласицкене обвинила Баха в лицемерии и заявила, что тому не хватит смелости и достоинства снять санкции с российских атлетов.