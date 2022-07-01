Ласицкене на поезде отправилась в Брянск

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене вернулась из Белграда в Москву, откуда на поезде отправилась в Брянск для участия в Кубке России 1-2 июля, сообщает телеканал «Матч ТВ».

Напомним, ранее спортсменка, отстраненная от участия в международных соревнованиях, как и все остальные российские атлеты, уже принимала участие во внутрироссийских стартах.

Накануне муж Ласицкене - Владас Ласицкас выступил с едким обращением к ВФЛА, заявив, что Мария получила американскую визу, чего федерация не может сделать для своих спортсменов уже много месяцев.

Ранее Ласицкас и Ласицкене неоднократно обвиняли ВФЛА в бездействии и нежелании решать накопившиеся проблемы отечественных спортсменов.