ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ласицкене на поезде отправилась в Брянск

Спортсменка примет участие в Кубке России
01 июля 2022 09:37
автор: Александр Шульгин

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене вернулась из Белграда в Москву, откуда на поезде отправилась в Брянск для участия в Кубке России 1-2 июля, сообщает телеканал «Матч ТВ».

Напомним, ранее спортсменка, отстраненная от участия в международных соревнованиях, как и все остальные российские атлеты, уже принимала участие во внутрироссийских стартах.

Накануне муж Ласицкене - Владас Ласицкас выступил с едким обращением к ВФЛА, заявив, что Мария получила американскую визу, чего федерация не может сделать для своих спортсменов уже много месяцев.

Ранее Ласицкас и Ласицкене неоднократно обвиняли ВФЛА в бездействии и нежелании решать накопившиеся проблемы отечественных спортсменов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Это интересно:
Ласицкене на поезде отправилась в Брянск
Спортсменка примет участие в Кубке России
01.07.2022 09:37
Легкая атлетика
автор: Александр Шульгин
Клишина стала матерью
Клишина стала матерью
Российская легкоатлетка родила сына.
28.06.2022 21:48
Легкая атлетика
автор: Максим Скороходов
МОК не планирует отвечать Ласицкене на открытое письмо Баху
Легкоатлетка обвинили функционера в лицемерии.
14.06.2022 16:13
Легкая атлетика
автор: Александр Поволоцкий
Легкоатлет Иванюк признался, что не читал письмо Ласицкене главе МОК Баху
Ранее спортсменка обвинили функционера в лицемерии.
13.06.2022 22:30
Легкая атлетика
Ласицкене заявила, что Бах не ответил на ее открытое письмо
Ранее спортсменка обвинили функционера в лицемерии.
13.06.2022 20:18
Легкая атлетика
Олимпийская чемпионка Влодарчик задержала автомобильного вора
Польской спортсменке принадлежит мировой рекорд в метании молота (82,98 м).
11.06.2022 13:00
Легкая атлетика
автор: Александр Поволоцкий
«Кто я и кто она?» Шубенков - о внимании к Трусовой на Неделе легкой атлетике
Спортсмен заявил, что главное - популярность самих соревнований
10.06.2022 23:21
Легкая атлетика
автор: Александр Шульгин
Шубенков оценил дебют Трусовой в легкой атлетике: Совершенству предела нет!
Накануне фигуристка поучаствовала в турнире по прыжкам в длину.
09.06.2022 21:33
Легкая атлетика
Журова поддержала Ласицкене после открытого письма главе МОК
Ранее спортсменка обвинили функционера в лицемерии.
09.06.2022 17:59
Легкая атлетика
Клишина поблагодарила Трусову за интерес к легкой атлетике
Накануне фигуристка поучаствовала в турнире по прыжкам в длину.
09.06.2022 17:41
Легкая атлетика
«Лига Ставок» и другие лидеры рынка получили награды на «Премии РБ»-2022
В Москве прошла церемония вручения наград победителям ежегодной Премии «Рейтинга Букмекеров». Гран-при удостоилась компания «Фонбет».
«Допускаю, что этот Циннбауэр через неделю захочет уехать». Ринат Билялетдинов — о новом главном тренере «Локомотива»
Бывший наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Йозефа Циннбауэра.
Когда Месси и Роналду не попадают даже в Топ-20! Marca составила «правильный» рейтинг лучших
Авторитетное испанское издание устроило голосование, выбрав сотню лучших футболистов года, выступавших в Европе. Жюри состояло из 60 журналистов и аналитиков со всего мира, а результаты удивят многих.
Дзюба и другие экс-сборники на выданье! Российские звезды, которые подходят к старту РПЛ без контракта с клубом
«Плеймейкер» выбрал пять самых известных российских футбольных свободных агентов.
Дочь Тутберидзе вышла замуж за США? Межсезонье в фигурном катании
Серебряные призеры последнего чемпионата России в танцах на льду и участники Олимпиады-2022 Диана Дэвис и Глеб Смолкин, похоже, действительно хотят переметнуться из-под нашего флага под звездно-полосатый.
Вернет ли Холлоуэй корону? Выиграет ли Павлович самый опасный бой в жизни? Топ-7 поединков ММА и Bellator в июле-2022
«Плеймейкер» рассказывает о главных боях, которые ждут поклонников ММА в июле 2022 года.
«Не готов побриться под ноль в случае победы над «Зенитом» в Суперкубке». Гильермо Абаскаль — о работе в России
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о первых днях пребывания в новой команде, уходе из его штаба Андрея Ещенко, предстоящем Суперкубке и трансферах Антона Зиньковского и Мацея Рыбуса.
ЦСКА в компании «Зенита» и «Краснодара», а «Спартак» — второй с конца. Премии LIGA FAIR PLAY – пять лет!
Совместная Премия букмекерской компании «Лига Ставок» и Российской Премьер-Лиги отметила первый юбилей, назвав лауреата пятого по счету сезона РПЛ.
«Подкалываем Зелимхана, что теперь он не против 7:1 в Суперкубке». Сутормин — о разгроме ЦСКА и адаптации Бакаева
В матче «Кубка PARI Премьер» дубль Алексея Сутормина помог «Зениту» в гостях разгромить ЦСКА (3:0). После окончания встречи полузащитник ответил на вопросы корреспондента «Плеймейкера».
«Будем разговаривать с Чаловым…» Федотов — после 0:3 от «Зенита»
Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после поражения от «Зенита» в матче «Кубка PARI Премьер» рассказал о давлении в армейском клубе и поделился трансферными планами.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика