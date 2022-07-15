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World Athletics продлила отстранение ВФЛА до ноября

Российский организации предстоит пройти аудит.
World Athletics продлила отстранение ВФЛА до ноября
15 июля 2022 08:51
автор: Максим Скороходов
автор фото: World Athletics

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себсастьян Коу сообщил о продлении отстранения ВФЛА.

«Совет (World Athletics -прим.) поддержал три ключевых элемента, которые касаются рекомендаций рабочей группы по восстановлению ВФЛА. В их числе продолжение надзора за мониторингом плана восстановления. Рабочая группа организует независимый аудит процессов в ВФЛА, необходимо отследить выполнение KPI которые указаны в плане восстановления. Он будет проведен позже, в середине октября. На основе проведенного аудита рабочая группа в ноябре представит совету результаты этого аудита», - приводит ТАСС слова Коу.

Напомним, с 2015 года российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе в связи с многочисленными допинг-скандалами.

Кроме того, в марте World Athletics отстранила всех россиян от участия в международных соревнованиях.

источник: ТАСС
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