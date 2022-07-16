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Олимпийский чемпион Росс отстранен за нарушение антидопинговых правил

Представителю США предъявлено обвинение в нарушении пункта 2.5 антидопинговых правил.
16 июля 2022 21:35

Athletics Integrity Unit временно отстранил олимпийского чемпиона Рэндольфа Росса за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба AIU, 21-летний американец обвиняется в .»фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица».

Отметим, что Росс выступил только в полуфинале эстафеты 4х400 метров

Рэндольф не сможет выступить на домашнем чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине..

источник: Athletics Integrity Unit
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