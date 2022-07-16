Олимпийский чемпион Росс отстранен за нарушение антидопинговых правил

Athletics Integrity Unit временно отстранил олимпийского чемпиона Рэндольфа Росса за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба AIU, 21-летний американец обвиняется в .»фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица».

Отметим, что Росс выступил только в полуфинале эстафеты 4х400 метров

Рэндольф не сможет выступить на домашнем чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине..