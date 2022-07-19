Сидорова установила лучший результат сезона в мире на чемпионате Москвы

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выиграла чемпионат Москвы по легкой атлетике.

На соревнованиях в столице 31-летняя спортсменка преодолела высоту в 4,86 метра. Таким образом, Сидорова продемонстрировала лучший результат сезона в мире.

Ранее лучший показатель принадлежал Кэти Наджотт (4,85) из США. Такой результат американка продемонстрировала на домашнем чемпионате мира в Юджине, который проходит в эти дни без участия россиян.

Напомним, что атлеты из РФ не были допущены до участия в турнире даже в нейтральном статусе.