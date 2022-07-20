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Чемпионка мира по прыжкам в высоту Паттерсон высказалась об отсутствии Ласицкене

Российские спортсмены пропускают турнир.
20 июля 2022 09:40
автор: Александр Шульгин

Чемпионка мира по прыжкам в высоту Элинор Паттерсон прокомментировала отстранение российских спортсменов от проходящего в США мирового первенства по легкой атлетике.

«Скажу честно, на этот вопрос сложно ответить. Ты видишь обе стороны этой истории. Но не видишь всю историю одновременно. Всегда неприятно, когда кого-то с таким талантом и наградами здесь нет. Но, в конце концов, спорт стал слишком политизированным. Вы бы этого не хотели, но спорт стал платформой», - приводит слова австралийки The San Diego Union-Tribune.

Напомним, россияне вынуждены пропустить турнир в связи с отстранением от участия в международных соревнованиях под эгидой World Athletics.

Действующей олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту является россиянка Мария Ласицкене.

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