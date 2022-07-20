Журова похвалила австралийку Паттерсон за слова об отстранении россиян от ЧМ

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала заявление чемпионки мира по прыжкам в высоту Элеаноры Паттерсон об отстранении российских спортсменов от участия в турнире.

«Есть такое желание призвать всех иностранных спортсменов примерно также высказываться, как Паттерсон: быть нейтральным, или по крайней мере, поддержать именно принципы спорта вне политики.

Если бы так все спортсмены начали говорить, то и ситуация могла бы поменяться. Но многие спортсмены, к сожалению, боятся. Не просто держать удар», - приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Ранее Паттерсон заявила, что спорт, по ее мнению, стал слишком политизированным.

Напомним, россияне вынуждены пропустить турнир в связи с отстранением от участия в международных соревнованиях под эгидой World Athletics.

Действующей олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту является россиянка Мария Ласицкене.