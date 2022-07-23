Ласицкене не думает о смене спортивного гражданства: Я слишком стара для этого

Олимпийская чемпионка-2020 Мария Ласицкене призналась, что не думает о смене спортивного гражданства на фоне санкций в сторону российских спортсменов.

— Я не думаю о смене спортивного гражданства, — сказала Ласицкене журналистам. — Я слишком стара для этого. Я не хочу его менять и все.

Депутат предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене? В Госдуме есть много людей, у которых силы направлены немножко не в ту сторону. В России есть больше проблем, чем приравнивать смену спортивного гражданства к госизмене, - передает слова Ласицкене «Матч ТВ».

Ранее российские теннисисты Андрей Рублев и Дарья Касаткина не исключили варианта, при котором они будут выступать за другую страну на соревнованиях.