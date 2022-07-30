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Чемпиона Европы Смирнова дисквалифицировали за употребление ЭПО

Препарат не может попасть в организм спортсмена случайным путем.
30 июля 2022 12:47
автор: Александр Поволоцкий

РУСАДА дисквалифицировала российского легкоатлета Валентина Смирнова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на организацию, победитель командного чемпионата Европы 2015 года признан виновным в употреблении эритропоэтина. Срок дисквалификации 36-летнего легкоатлета истекает 13 августа 2023 года

Отметим, что Смирнов пять раз выигрывал чемпионат России в беге на 1 500 метров. Он был отстранен от спорта летом 2019 года после победы на первенстве страны в городе Чебоксары.

В разные годы виновными в употреблении эритропоэтина признавались биатлонисты Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева, Дмитрий Ярошенко, Ирина Старых, Александр Логинов.

источник: ТАСС
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