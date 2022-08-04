Шубенков - о встрече с главой World Athletics: Ни с какой стороны не подкопаешься

Чемпион мира в беге на 110 метров Сергей Шубенков рассказал о встрече с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IIAF) Себастьяном Коу в 2020-м году.

«Да, мы встречались с Коу в 2020 году. Не сказал бы, что было ощущение, что общаемся с человеком, занимающим активную антироссийскую позицию. Его позиция настолько же антироссийская, насколько пробританская.

Он хитрый политик. Одной рукой карает, другой милует, здесь запрещает, здесь статусы раздает. И получается, что ни с какой стороны не подкопаешься. Вроде как он и не против России: на контакт идет, какие-то комиссии работают. Но по сути ничего не меняется», — сказал Шубенков RT.

Отметим, что IIAF наложил санкции на ВФЛА в 2014 году. С тех пор российские легкоатлеты допускаются на международные соревнования в сокращенном количестве и без флага с гимном.