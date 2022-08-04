«Частный междусобойчик». Шубенков рассказал, что для него значат Олимпийские игры

Чемпиона мира-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков высказал свое отношение к Олимпийским играм, до которых не допускают российских легкоатлетов из-за отстранений высших инстанций.

– Сейчас для меня Олимпийские игры уже не имеют ореола святости. Ощущения их исключительности уже нет. Просто большой крупный старт, крутые соревнования, в которых хотелось бы поучаствовать и победить, но если не суждено, тоже ничего страшного.

Просто сейчас так получается, что Олимпийские игры, как и чемпионаты мира превращаются в некий частный междусобойчик, где люди, состоящие в руководстве, сначала принимают решения по собственному усмотрению, а потом доказывают в судах, что имеют на это право, - приводит слова Шубенкова RT на русском.

Отметим, что IIAF наложил санкции на ВФЛА в 2014 году. С тех пор российские легкоатлеты допускаются на международные соревнования в сокращенном количестве и без флага с гимном.