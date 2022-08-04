Шубенков признался, что задумывается о завершении карьеры

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков ответил на вопрос о возможном завершении карьеры из-за затягивающихся санкций в сторону ВФЛА.

– С учетом возраста, титулов, накапливающихся травм, отсутствия возможности зарабатывать так, как это было раньше, в голову не приходят мысли о завершении карьеры?

– Есть такое. Но пока все равно я не вижу альтернатив, которые позволяли бы зарабатывать больше, занимаясь чем-то другим.

Плюс – мне нравится бегать. Я себя, можно сказать, нашел в этой профессии. Понимаю, что осталось не так много – лет пять-шесть в лучшем случае, - приводит слова Шубенкова RT на русском.

31-летний Шубенков - чемпион мира-2015 в беге на 110 метров с барьерами. Помимо этого, в его активе два серебра мирового первенства (Лондон-2017, Доха-2019) и бронза (Москва-2013).

Шубенков был вызван на Олимпиаду-2020 в Токио, однако не смог выйти на старт из-за травмы.