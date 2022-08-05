Ласицкене призналась, что писала Магучих: Ответа пока не было

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что писала украинке Ярославе Магучих, поздравляя ее с серебряной медалью чемпионата мира.

«Ярославе отправила большое письмо после ее серебра на чемпионате мира. Видимо, оно прочитано. Ответа пока не было.

Написала, что я восхищаюсь ее силой духа. И попыталась объяснить ей, что во мне, что со мной. Извинилась за то, что написала только сейчас, объяснила почему. И закончила так: «Скорее всего, ты меня не поймешь». Но она и не должна меня понимать. Никто не должен», - приводит слова россиянки «РИА Новости».

Напомним, после Олимпийских игр в Токио Магучих подверглась критике на родине за совместное фото с Ласицкене. Недавно украинка заявила, что не хочет видеть Марию.

Ярослава выиграла серебряную медаль на завершившемся в американском Остине чемпионате мира по легкой атлетике, до которого российские спортсмены не были допущены.