Ласицкене победила на соревнованиях памяти Синяева

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене победила на всероссийских соревнованиях в Брянске.

Прыгунья в высоту стала сильнейшей на турнире памяти Евгения Синяева с результатом 1,90 м. Серебряную медаль соревнований завоевала Дарья Слепова. Она преодолела планку на высоте 1,88 метра. Такой же результат показала бронзовый призер Кристина Королева.

Отметим, что в статусе победительницы Ласицкене трижды не смогла преодолеть плану на отметке 1,95 м.

Напомним, что ранее Мария выиграла чемпионат России, который накануне завершился в Чебоксарах.