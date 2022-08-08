Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ласицкене победила на соревнованиях памяти Синяева

Спортсменка не смогла покорить планку на отметке 1,95 метра.
08 августа 2022 20:35
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене победила на всероссийских соревнованиях в Брянске.

Прыгунья в высоту стала сильнейшей на турнире памяти Евгения Синяева с результатом 1,90 м. Серебряную медаль соревнований завоевала Дарья Слепова. Она преодолела планку на высоте 1,88 метра. Такой же результат показала бронзовый призер Кристина Королева.

Отметим, что в статусе победительницы Ласицкене трижды не смогла преодолеть плану на отметке 1,95 м.

Напомним, что ранее Мария выиграла чемпионат России, который накануне завершился в Чебоксарах.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Ласицкене призналась, что писала Магучих: Ответа пока не было
Отношения между подругами остаются сложными.
05.08.2022 16:10
Легкая атлетика
автор: Александр Шульгин
Шубенков признался, что задумывается о завершении карьеры
Российские легкоатлеты по-прежнему отстранены от международных турниров.
04.08.2022 17:00
Легкая атлетика
автор: Александр Бойченко
«Частный междусобойчик». Шубенков рассказал, что для него значат Олимпийские игры
В настоящее время российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных соревнованиях.
04.08.2022 15:48
Легкая атлетика
автор: Александр Бойченко
Шубенков - о встрече с главой World Athletics: Ни с какой стороны не подкопаешься
Российские спортсмены продолжают находиться под санкциями Международной ассоциации легкой атлетики.
04.08.2022 14:27
Легкая атлетика
автор: Александр Бойченко
Ласицкене преодолела два метра и стала чемпионкой России
Марии не удалось обновить мировой рекорд.
03.08.2022 23:55
Легкая атлетика
автор: Александр Шульгин
Шубенков победил в забеге на 110 метров с барьерами на чемпионате России
Соревнования проходят в Чебоксарах.
02.08.2022 22:35
Легкая атлетика
Чемпиона Европы Смирнова дисквалифицировали за употребление ЭПО
Препарат не может попасть в организм спортсмена случайным путем.
30.07.2022 12:47
Легкая атлетика
автор: Александр Поволоцкий
Ласицкене не думает о смене спортивного гражданства: Я слишком стара для этого
Ласицкене не думает о смене спортивного гражданства: Я слишком стара для этого
Ранее некоторые отечественные спортсмены не исключили такого варианта.
23.07.2022 19:57
Легкая атлетика
автор: Александр Бойченко
Журова похвалила австралийку Паттерсон за слова об отстранении россиян от ЧМ
Спортсменка выиграла соревнования в прыжках в высоту.
20.07.2022 11:39
Легкая атлетика
автор: Александр Шульгин
Все против Слуцкого: и удаления, и штанги, и даже голы «ножницами»! Как «Рубин» упустил победу в Эль-Татарико
Главный фаворит турнира дважды выходил вперед, но не смог выиграть у земляков из «Нефтехимика» (2:2).
«Ну, какой в Екатеринбурге иностранец?» Тарханов — об увольнении Шалимова из «Урала»
Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился с «Плеймейкером» мнением о первой отставке футбольного сезона - уходе Игоря Шалимова из «Урала».
Дойдет ли Fan ID до «Прямой линии» с Путиным? Слова Аршавина — крик души футбольного народа
Провальная посещаемость на футболе в городах, где ввели закон о паспортах болельщиков, заставляет бить в набат авторитетных людей.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 08.08.2022: на кону 2 850 000 рублей!
8 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Взяли Америку в клещи! Как Касаткина и Самсонова в один день выиграли турниры по оба берега США
Минувшей ночью сразу два теннисных финала завершились победами российских теннисисток: Людмила Самсонова стала чемпионкой в Вашингтоне, Дарья Касаткина – в Сан-Хосе.
Омск обошел СКА, Назаров по-прежнему без побед. Интрига «Лига Ставок Sochi Hockey Open» закрутилась
Центральным в четвертый игровой день на представительном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open» стал матч между СКА и «Авангардом».
Бело-голубые прервали свою черную «самарскую серию». Как «Динамо» победило «Крылья Советов» и догнало «Зенит»
В матче 4-го тура РПЛ в Самаре хозяева уступили динамовцам – 0:2.
157:16 в пользу Непомнящего! Что означает победа Дворковича на выборах президента ФИДЕ
В Индии открылась генеральная ассамблея международной федерации шахмат. Главой ФИДЕ на второй 4-летний срок переизбран представитель России Аркадий Дворкович.
«Даже «Зенит» бил по нашим воротам реже». Резиуан Мирзов — о победе «Химок» над «Торпедо»
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов после победы над «Торпедо» (3:1) в 4-м утре РПЛ поделился впечатлениями от стартового отрезка сезона.
Теперь понятно, почему Роналду так рвется из «МЮ». Как тен Хаг провалил дебют в РПЛ, не поставив Криштиану в основу
В 1-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил середняку лиги «Брайтону» (1:2). Криштиану Роналду вышел на 53-й минуте.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика