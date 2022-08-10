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Шубенков ответил на вопрос о возможном допуске сборной России на Олимпиаду-2024

Игры пройдут в Париже.
10 августа 2022 20:07
автор: Александр Бойченко

Чемпион мира-2015 в беге на 110 метров Сергей Шубенков поделился ожиданиями от решения МОК относительно возможного допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Верю ли, что российскую сборную допустят на Олимпиаду в Париже? Надежда умирает последней. Настроен оптимистично, надеюсь и жду, что мы сможем выступить на Олимпийских играх 2024 года.

Если Париж пропустим, готов ли выступить на Олимпиаде в 2028 году? А вот на такой вопрос не буду отвечать (смеется). Пока рано об этом думать. Мои нынешние достижения очень греют душу, но есть ещё очевидный гештальт с олимпийской медалью, который хочется закрыть», — приводит слова Шубенкова федеральный спортивный телеканал.

31-летний Шубенков - чемпион мира-2015 в беге на 110 метров с барьерами. Помимо этого, в его активе два серебра мирового первенства (Лондон-2017, Доха-2019) и бронза (Москва-2013).

Шубенков был вызван на Олимпиаду-2020 в Токио, однако не смог выйти на старт из-за травмы.

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