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Стали известны размеры призовых для легкоатлетов за участие в Спартакиаде

Соревнования пройдут на Урале в конце августа.
15 августа 2022 17:32
автор: Александр Шульгин

ВФЛА опубликовала суммы призовых для спортсменов за участие во Всероссийской Спартакиаде.

Как сообщает официальный сайт федерации, победители получат по 150 тысяч рублей, серебряные призеры - по 80 тысяч, бронзовые - 60 тысяч. Четвертое место будет оцениваться в 30 тысяч рублей, пятое - в 20 тысяч, шестое - в 10 тысяч.

Кроме того, отдельно предусмотрены бонусы за национальный рекорд (300 тысяч рублей), европейский (50 тысяч) и мировой (100 тысяч).

Напомним, соревнования пройдут в Челябинске с 25 по 28 августа.

источник: Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
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