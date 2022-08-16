Ласицкене намерена выступить на Олимпиаде в Париже

Геннадий Габриэлян, тренер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, рассказал, какие задачи они поставили перед собой.

«Пока у нас есть цель продолжать работать. Мы наметили себе Париж и идем туда. Если бесконечно рассуждать о том, состоятся для нас эти Игры, не состоятся, тогда вообще зачем жить? Жить надо мечтами», - приводит слова Габриэляна RT.

Напомним, что в 2021 году Ласицкене выиграла Олимпиаду в Токио, перепрыгнув высоту 2,04 м. Мария является трехкратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы, в помещении она также была первой на мировых и континентальных турнирах, которые выигрывала по два раза.