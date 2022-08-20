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Борзаковский рассказал, почему покину пост главного тренера сборной России

Российские легкоатлеты не могу тпринимать участия в международных стартах.
20 августа 2022 20:20
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский объяснил, почему сложил с себя полномочия главного тренера сборной России.

Отметим, что 41-летний функционер стал спортивным директором ВФЛА.

«Да, я контролировал тренировочный процесс всех лидеров, как и работу старших специалистов по каждой дисциплине. Но команду как таковую не отбирал. Мы ждали, что вот-вот нашу федерацию восстановят в правах, но так и не дождались. Поэтому лично для себя я принял решение, что Олимпиада в Токио станет моим заключительным мероприятием в должности главного тренера. И 30 сентября 2021 года, когда у меня закончился договор, просто его не продлил», — цитирует Борзаковского RT.

Ранее МОК рекомендовал отстранить российских атлетов от международных соревнований.

источник: «RT на русском»
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