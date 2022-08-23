Усэйн Болт намерен запентовать свою победную позу

Восьмикратный олимпийский чемпион из Ямайки Усэйн Болт подал заявку на эксклюзивное использование своей победной позы как товарного знака.

Об этом сообщает журналист Джошш Гербен.

«Учитывая, что Болт сейчас ушел из бизнеса, вполне логично, что он будет стремиться расширить свою бизнес-империю. Силуэт его победной позы узнают во всем мире. Эта регистрация товарного знака позволит ему самому предлагать товары, перечисленные в заявке, или лицензировать право использования товарного знака третьим лицам», — приводит слова Гербена английские СМИ.

Напомним, что Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом. В частности, ему принадлежат два мировых рекорда: в беге на 100 (9,58 с) и 200 метров (19,19). Болт - первый в истории легкоатлет, выигравший 11 золотых медалей на чемпионатах мира.