Легкоатлетка Тимановская получила польское гражданство

Легкоатлетка Кристина Тимановская, ранее представляющая на соревнованиях Белоруссию, объявила, что получила польское гражданство.

«Теперь официально полька», - написала Тимановская в социальных сетях.

Напомним, что во время Олимпиады в Токио спортсменка в соцсетях выразила недовольство, что тренерский штаб сборной Белоруссии включил ее в состав эстафеты 4x400 метров, хотя она специализируется на коротких дистанциях. После этого НОК Белоруссии решил отправить Тимановскую домой. В аэропорту спортсменка попросила помощи у полицейских и обратилась в МОК за защитой, с чьей помощью улетела в Польшу.