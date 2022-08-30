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Легкоатлетка Тимановская получила польское гражданство

Спортсменка сбежала из Белоруссии после отказа выступать в эстафете на Олимпиаде в Токио.
30 августа 2022 10:40
автор: Максим Скороходов

Легкоатлетка Кристина Тимановская, ранее представляющая на соревнованиях Белоруссию, объявила, что получила польское гражданство.

«Теперь официально полька», - написала Тимановская в социальных сетях.

Напомним, что во время Олимпиады в Токио спортсменка в соцсетях выразила недовольство, что тренерский штаб сборной Белоруссии включил ее в состав эстафеты 4x400 метров, хотя она специализируется на коротких дистанциях. После этого НОК Белоруссии решил отправить Тимановскую домой. В аэропорту спортсменка попросила помощи у полицейских и обратилась в МОК за защитой, с чьей помощью улетела в Польшу.

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