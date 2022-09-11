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Глава Башкирии напомнил о знаменитом спортсмене региона Абдуллине

Рекорд советского бегуна на 3 км остается непобитым.
11 сентября 2022 14:32
автор: Максим Скороходов

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о знаменитом спортсмене своего региона легкоатлете Миннивасике Абдуллине.

Абдуллин выступал в беговых дисциплинах и стал двукратным чемпионом СССР и четырехкратным чемпионом России. Экс-спортсмен, которому в настоящий момент 76 лет, является четырехкратным рекордсменом БАССР на дистанциях 1000, 1500, 3000 и 7000 м. Его рекорд на 3000 м остается непобитым и составляет 7 мин. 51,2 сек.

«Миннивасик Абдуллин долгие годы консультировал сборную команду нашей республики, очень много сделал для развития легкой атлетики в Башкортостане. Когда был тренером в спортклубе «Гастелло», он воспитал 5 мастеров спорта и 8 кандидатов. А за 12 лет работы в БГПУ подготовил сотни квалифицированных учителей физкультуры», - добавил к вышесказанному Хабиров в социальных сетях.

Добавим, что преподавать Абдуллин начал в 1991 году, через восемь лет бывший спортсмен был удостоен звания «Заслуженного работника физической культуры Республики Башкортостан».

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