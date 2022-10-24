Антюх лишится золотой медали ОИ-2012 за нарушение антидопинговых правил

Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишена золотой медали Олимпийских игр 2012 года.

Напомним, что в Лондоне спортсменка стала победительницей забега на 400 метров с барьерами.

Как сообщает пресс-служба AIU, Антюх нарушила антидопинговые правила. Результаты легкоатлетки в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года аннулируются

В 2017 году решением МОК спортсменка была лишена серебра ОИ-2012 года в эстафете 4×400 м после обнаружения допинга в пробах Антонины Кривошапки.

Добавим, что Антюх объявила о завершении карьеры в феврале 2017 года. В последнее время возглавляла училище олимпийского резерва в Санкт-Петербурге.