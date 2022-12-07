В календарь Бриллиантовой лиги включены два этапа в Китае

В предварительный календарь легкоатлетической Бриллиантовой лиги на 2023 год включены два этапа в Китае, сообщается на официальном сайте турнира.

Первый из них в Шанхае запланирован на 29 июля, второй в Шэньчжэне – на 3 августа. В завершившемся сезоне оба китайских этапа были отменены из-за ограничений и карантинных мер для въезда в Китай.

Ранее по этой же причине были отменен Гран-при Китая в чемпионате «Формулы-1» 2023 года, запланированный в Шанхае.

Новый сезон Бриллиантовой лиги стартует 5 мая в Дохе (Катар) и завершится впервые в истории не в Цюрихе, а в США, этапом в Юджине 16-17 сентября.