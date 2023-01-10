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Олимпийская чемпионка Чичерова объявила о завершении карьеры

Спортсменка сделал соответствующее заявление.
10 января 2023 11:55
автор: Александр Шульгин

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова объявила о завершении своей спортивной карьеры.

«Все, у меня больше нет никаких соревновательных планов. Теперь только в качестве зрителя. Официальное заявление было подано в федерацию и Российское антидопинговое агентство в конце декабря.

Я еще не определилась, чем конкретно буду заниматься в дальнейшем, но то, что буду продолжать жить легкой атлетикой и стараться развивать прыжки в высоту - это точно. В том числе не брошу организацию турнира «Побеждай!» в родной Белой Калитве, возможно, не только там», - приводит слова спортсменки ТАСС.

Напомним, Чичерова выиграла олимпийское золото в 2012 году в Лондоне. Кроме того, россиянка до сих пор является действующей национальной рекордсменкой с результатом 2,07 метра. На последнем чемпионате России 40-летняя Чичерова заняла первое место, обойдя, в том числе, олимпийскую чемпионку Токио Марию Ласицкене.

источник: ТАСС
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