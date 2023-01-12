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ВФЛА дисквалифицировала признавшегося в употреблении допинга Литвинова

Срок отстранения – два года.
12 января 2023 16:59
автор: Александр Евграфов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала на два года Сергея Литвинова и лишила его наград, выигранных в период с июля 2012 по февраль 2016 год за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте ВФЛА.

Таким образом, спортсмен лишится бронзовой медали чемпионата Европы 2014 года. Срок дисквалификации определен с ноября 2021 года по 7 ноября 2023 года.

Ранее Литвинов признался, что во время подготовки к отбору на Олимпиаду в Лондоне в 2012 году, он употреблял допинг. Пройти квалификацию в чемпионате России на Олимпиаду ему не удалось.

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ВФЛА дисквалифицировала признавшегося в употреблении допинга Литвинова
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