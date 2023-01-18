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Прием заявок на пост главного тренера сборной России по легкой атлетики продлится до 21 февраля

Всероссийская федерация легкой атлетики объявила конкурс на должность главного тренера.
18 января 2023 17:03
автор: Александр Евграфов

Всероссийская федерация легкой атлетики объявила конкурс на должность главного тренера сборной России, сообщается на сайте организации.

Согласно положению, прием заявок начнется 1 февраля и продлится до 21 включительно. Кандидаты должны соответствовать Положению о порядке выдвижения кандидатуры главного тренера для согласования с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта РФ.

С 2015 по 2021 год главным тренером сборной России являлся олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский. В октябре 2021 года его сменила Ирина Привалова, а в феврале минувшего года экспертный совет Минспорта РФ утвердил ее кандидатуру.

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Всероссийская федерация легкой атлетики объявила конкурс на должность главного тренера.
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