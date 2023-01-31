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Четырехкратный олимпийский чемпион Фара намерен завершить карьеру

Сезон 2023 года может стать для него последним в большом спорте.
31 января 2023 11:51
автор: Александр Евграфов

Четырехкратный олимпийский чемпион британец Мохаммед Фара заявил, что нынешний сезон может стать последним в его профессиональной карьере, сообщают британские СМИ.

По данным источника, 39-летний Фара не планирует участвовать в Олимпиаде в Париже, а последним крупным соревнованием может стать чемпионат мира по легкой атлетике в августе в Будапеште.

«У меня была невероятная карьера, участие в Лондонском марафоне важно для меня. Я не буду участвовать в Олимпиаде, 2023 год станет последним для меня, но если речь пойдет о чемпионате мира, я соглашусь. У меня есть лицензия тренера и я пойду по этому пути», - цитирует Фару источник.

Фара выиграл золото Олимпиад в Лондоне и Рио-де-Жанейро в беге на 5 и 10 тысяч метров (2012, 2016). Он также является шестикратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы в беге на длинные дистанции.

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