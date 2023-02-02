Украинская легкоатлетка призвала не допускать россиян до международных соревнований

Чемпионка Европы 2022 года Марина Бех-Романчук отреагировала на заявление Томаса Баха. Ранее глава МОК допустил участие российских спортсменов на ОИ-2024.

«Я поддерживаю блокирование российского спорта. Мы не можем допустить, чтобы российские атлеты вышли на корты, стадионы и наслаждались игрой, будто ничего не происходит», – заявила украинка в соцсети.

По словам Баха, МОК может рассмотреть возвращение россиян, но под нейтральным флагом. Кроме того, они должны публично заявить, что не поддерживают конфликт на Украине.