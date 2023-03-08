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Всемирная легкоатлетическая ассоциация увеличит число женщин в организации

Организация намерена довести представительство женщин до 40% в совете.
08 марта 2023 15:17
автор: Александр Евграфов

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) объявила о планах увеличить число женщин в совете организации до 40% и назначить женщину одним из вице-президентов, сообщается на официальном сайте World Athletics.

В настоящее время в совете организации состоят восемь женщин, планируется увеличение до десяти.

«Я очень горд, что World Athletics снова лидирует в обеспечении гендерного равенства в спорте. Это была важная реформа, которую мы начали еще в 2016 году. В современном мире недостаточно обеспечить равные возможности, мы должны обеспечить равенство», - отмечается в выступлении президента World Athletics Себастьяна Коу.

Также сообщается, что планируется увеличение кадрового резерва женщин в четырех комиссиях организации, а также числа женщин-тренеров на чемпионатах мира как минимум до 20%.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация увеличит число женщин в организации
Организация намерена довести представительство женщин до 40% в совете.
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