Чемпион России в беге на 400 метров Кибакин дисквалифицирован на четыре года

Чемпион России в беге на 400 метров Егор Кибакин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Спортсмен наказан на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS), согласно которым он был уличен в использовании или попытке использования запрещенных препаратов.

Дисквалификация будет распространена до 16 июня 2026 с учетом срока временного отстранения. Результаты Кибакина, в том числе и чемпионский титул 2015 года в закрытых помещениях, в период с 20 июня 2012 по 19 июня 2016 года, аннулируются.