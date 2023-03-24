«Восстановление статуса ВФЛА – результат огромной работы». Поздняков – о решении World Athletics

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал восстановление статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) результатом огромной работы и шагом вперед.

«Главное, несомненно, это возвращение наших легкоатлетов, как и всех российских спортсменов к привычной соревновательной практике. Первоочередная задача состоит именно в этом. И в этом контексте возвращение ВФЛА в легкоатлетическую семью – новость позитивная, особенно в текущих условиях», - написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Ранее World Athletics объявила о восстановлении статуса ВФЛА в международной организации, однако российские и белорусские спортсмены до отдельного решения будут допускаться к соревнованиям только в нейтральном статусе.