В мае в 60 городах России пройдет благотворительный марафон

20 мая в 60 городах России пройдет традиционный Зеленый Марабон Сбера, сообщает «Газета.ru».

Для желающих открыта платная регистрация, деньги от которой пойдут на восстановление лесов страны и посадку деревьев в городах-участниках, к ним прибавит сумму, набранную из добровольных пожертвований.

В большинстве городов трасса марафона составит 4,2 км для взрослых и 500 м для детей, но в некоторых из них предусмотрены и другие варианты, например в Москве пройдут забеги на дистанции 10, 21,1 и 42,2 км, также в столице пройдут соревнования по скандинавской ходьбе.

Добавим, что Зеленый Марафон ежегодно проводится в России с 2014 года.