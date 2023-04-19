Бегунья из Шотландии проехала часть марафона на машине и получила дисквалификацию

Аннулирован результат шотландской легкоатлетки Йоашу Закшевски в марафоне на 80 км «Манчестер-Ливерпуль».

Как сообщает Sky News, 47-летняя спортсменка заняла третье место в забеге. Позднее выяснилось, что Закшевски преодолела четыре километра дистанции на машине. Нарушение выяснилось в результате данных, загруженных в приложение для бега и езды на велосипеде

Подруга бегуньи уточнила, что за несколько часов до марафона Закшевски стало плохо.

Несколькими дней назад шотландская спортсменка одержала победу в 48-часовом забеге на 410 км. Он проходил на Тайване.